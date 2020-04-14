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Rambo bıçağıyla önce arkadaşını sonra kendini bıçakladı: 2 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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RAMBO BIÇAĞIYLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI: 2 ÖLÜ

'da, otelde tartıştığı arkadaşı 'ı (21) bıçaklayarak, öldüren (21), polisleri görünce aynı bıçağı kendisine de defalarca sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kafadar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otelde meydana geldi. , kaldığı otelde ziyaretine gelen arkadaşı ile birlikte alkol aldı. İkili arasında, bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma başladı.



Bu sırada Kafadar, Gültaş'a bıçakla saldırdı. Gültaş, aldığı bıçak darbelerinin ardından yaralı olarak asansöre binmeye çalışırken, peşinden koşan Kafadar'ın burada da bıçaklı saldırısına uğradı. Murat Gültaş, kanlar içinde yere yığılırken, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri geldi.



Mikail Kafadar ise polislerin geldiğini görünce elindeki bıçağı kendi vücuduna da saplamaya başladı. Polis, elindeki bıçağı güçlükle aldığı Kafadar'ın kendisine daha fazla zarar vermesini önledi. İhbarla otele gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralı olarak Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Mikail Kafadar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sırasında ikilinin yanında bulunan A.B. ve E.K.'yi ifadelerine başvurmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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