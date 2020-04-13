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Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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KORONA TEDAVİSİ GÖREN 2 TÜRK HATAY'A GETİRİLDİ

'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla 'a getirildi.

'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran ve 'da da görülen koronavirüs salgınından etkilenen 2 Türk vatandaşı, 'nın ambulans uçağı ile 'a getirildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından her türlü tedbir alınarak havalimanından alınan hastalar, tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye götürüldü.

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