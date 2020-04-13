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Aksaray’da işçi, 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılarak kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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7. KATTAN DÜŞTÜ! BÖYLE KURTARILDI

'da, saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki inşaatta havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kalan işçi (58), mesai arkadaşları tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.

Binanın 7'nci katında çalışan , iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü.

DUVAR KIRILDI! HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan'ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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