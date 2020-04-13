Trabzon’da koronavirüse karşı özel önlem! Kamyon evde yaşamaya başladı!
Trabzon’nun Düzköy ilçesinde, kendisi ve ailesini koronavirüsten korumak isteyen 56 yaşındaki Ömer Birinci ilginç bir yola başvurdu. Ömer Birinci, kamyon kasasına monte ettiği, 20 metrekarelik ahşap ev ile yaylada yaşamaya başladı. Kamyon üzerindeki konutun sahibi Birinci’nin yöntemi, Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmini akıllara getirdi.
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren, kamyon üzerindeki konutun sahibi Birinci, "Karavana dönüştürdüğüm arabamla 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'nda kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz" dedi.
KAMYONA AHŞAP EV MONTE ETTİ
Düzköy ilçesinde yaşayan Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasağı nedeniyle ev inşa edemeyince ilginç çözüm yolu buldu. Birinci, yaptırdığı 20 metrekarelik ahşap evi kamyon kasasına monte edip, yayla yayla gezmeye başladı.
ÇAĞRILARA KULAK VERDİ
Aklına gelen ilginç yöntemiyle başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren Birinci, koronavirüs salgınına karşı yapılan 'evde kal' çağrılarına uymak için eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdiğini söyledi.
İÇİNDER HER ŞEY VAR
Ömer Birinci, yanına aldığı ailesiyle 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki ahşap evde kalıyor. İçinde yatak, mutfak dolabı, fırın ve soba yer alan kamyonda kalan Birinci ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle ilçeden uzaklaşarak çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçiriyor.
"KORONAVİRÜSTEN KORUNUYORUZ"
Karla kaplı yaylada yaklaşık 1 aydır kamyonda kalarak, izole olduklarını anlatan Ömer Birinci, "Şehirde oturduğumuz için orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var; yediğimiz, içtiğimiz doğal. Burada kalarak, kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın, koronavirüse dikkat edelim" diye konuştu.
"VİRÜS BİTENE KADAR BURDAYIZ"
6 çocuk babası olan ve 3'ü ile birlikte geldikleri yaylada, eve dönüştürülen kamyonda izole olduklarını söyleyen Ömer Birinci, yaylaya gelenlerle temasta bulunmadıklarını, maske ile korunduklarını kaydetti. Birinci, "2 çocuğum yurt dışında yaşıyor. 1 çocuğum da il dışında yaşıyor. Koronavirüs bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Afgan çobandan duygulandıran destek
- Yasak bitti uzmanlar uyardı: Sakın sokağa dökülmeyin
- BDDK'dan bankalara mesaj!
- Gizli belgeler ortaya çıktı! Dünya şokta...
- Corona virüsü çözen bilim insanı susturulmuş!
- İstanbul'da korku dolu gece!
- Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!
- Bu kare İstanbul'da çekildi
- Vatandaşın kapısına bırakılacak!
- Hiç yardım almamış vatandaşlara 1000 TL destek!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaş sınırı kaç?
- İstanbul’da yoğun sis görüldü
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?