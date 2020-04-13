Sokağa çıkma yasağı bitti uzmanlar uyardı: Sakın sokağa dökülmeyin
Yeni tip koronavirüs kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak. Uzmanlar sokaklara akın olmaması için uyardı: “Geçici yasak bitti ama tehlike sürüyor. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.”
Yetkililer hafta sonu getirilen ve 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının, geçici bir önlem olduğuna işaret etti. Salgının yayılma hızı ve kentlerdeki gelişmelere göre farklı zamanlarda benzer veya daha sıkı kararların alınabileceği, dolayısıyla vatandaşların bu gelişmeleri ani tepkilerle karşılamadan serinkanlılıkla uymasının mücadeleyi güçlendireceği belirtildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Uzmanlar da COVID-19 yayılımını engellemeye dönük önlemlerde hastanelerdeki tedaviden daha önemlisinin halkın sahadaki bilinçli tavrı ve göstereceği sabır olduğuna dikkat çekiyor. Salgınla mücadelede ön safta olan sağlık çalışanları ile yetkililer, vatandaşların "Evde kal" kuralına en az önceki hafta kadar bağlı kalmasını bekliyor.
EN BÜYÜK GÜÇ SENSİN: HASTALIĞA YAKALANMA
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Sarp Üner, "Elimizdeki en büyük güç bu hastalığa yakalanmamak olmalı" dedi. Üner şunları söyledi:
"Koronayla ilgili aslında en önde savaşması gereken kişiler halkın ta kendisi. Bu savaşı da ancak evde kalarak, mesafeyi koruyarak, hijyene dikkat ederek yapabilirler. Hastalığa yakalanmamak amacıyla aldığımız önlemler en büyük gücümüzdür. Çünkü hastalığa yakalandıktan sonrası pek iyi değil, çok zor bir süreç."
YASAK KALKAR KURALLAR SÜRER
Prof. Dr. Sarp Üner gençlerin ve çocukların bu hastalığı ağır geçirmediğine yönelik sözlerin de yanlış anlaşıldığını belirterek şu uyarıda bulundu: "Çünkü bu hastalığa karşı kimin hassas olduğu çok belli değil. Sokağa çıkma yasağı bitiyor, ama lütfen zorunlu değilse evden çıkmayın. Sokağa çıkma yasağının bitmesi kuralların bittiği anlamına gelmiyor. Ayrıca vatandaşlarımız şunu da dikkate almalı; bu yasak öncesindeki 2 saatte çok geriye gittik. Lütfen evinizde kalın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
- Polis memurlarını yaralayan 2 kişi tutuklandı
- İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...
- Türkiye'yi övdüğü için Avrupa'da hedef oldu
- Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!
- Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti!
- Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...
- Güneş yüzünü gösterdi sıcaklık artıyor
- İnfaz düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme
- Sağlıkta bir gurur abidesi! İlk etabı 20 Nisan'da hizmete girecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?