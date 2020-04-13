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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

Yeni tip koronavirüs kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak. Hafta sonu süren ve pazar gecesi sona eren sokağa çıkma yasağının ardından eski uygulanan yasaklar aynen devam ediyor. İşte o devam eden yasaklar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 07:40
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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI

Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam edecek. İstisnalar arasında yer alan 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkabilecek.

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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş "özel gereksinimi" olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor gibi belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.

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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

Marketler hizmet vermeyi sürdürecek

İl ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek. Market içindeki müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.

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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak.