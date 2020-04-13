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Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...
Yeni tip koronavirüs kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından daha önce alınan tedbirler yeniden uygulanacak. Hafta sonu süren ve pazar gecesi sona eren sokağa çıkma yasağının ardından eski uygulanan yasaklar aynen devam ediyor. İşte o devam eden yasaklar...
Giriş Tarihi: 13.04.2020 07:38Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 07:40