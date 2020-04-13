13 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!

Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
ABONE OL
BALKANLAR VE İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ!

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını can almaya devam ederken ’nin bu zor günlerde dünyaya uzattığı yardım eli takdir topluyor. ve ’dan sonra koronavirüsün pençesindeki ile Balkan ülkeleri de Türkiye’nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımları için teşekkür etti.

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ederken zor günler geçiren ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. , gibi Avrupa ülkeleri ile Bosna- Hersek, Makedonya ve gibi balkan ülkelerine tıbbı malzeme desteği veren Türkiye'ye ABD'den de yardım isteği geldi.

Türkiye, son olarak 'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, koronavirüsün pençesindeki ülkesine gönderilen yardım malzemeleri için teşekkür etti.

Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşan Morton, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim" diye yazdı.

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.



BALKANLAR'DAKİ ERDOĞAN RÜZGARI
Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde Avrupa ve Balkanlara yaptığı yardımlar bölgede geniş yankı uyandırdı. 'nın en itibarlı kurumlarından Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISD) Başkanı Dr. Tuna Eyüp Kahveci, Türkiye'nin , Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sırbistan'a en hızlı yardıma koşan ülke pozisyonunu koruduğunu söyledi.

Almanya'nın bu bölgeye nüfuz etme gayretine dikkat çeken Kahveci, "Ancak hiçbir ülke Türkiye'nin ve özellikle Başkan 'ın bölge halkına etkisini kıramamıştır. Arnavut, Boşnak, Makedon ve Sırp halkları gerçek dostlarının Türkiye ve Başkan Erdoğan olduğunu biliyorlar, Öyle ki bu husus anketlerle de teyit edilmektedir. Ayrıca her bir lider Erdoğan'ı birer birer arayarak teşekkür etti. Sayın Erdoğan'ın 'Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak' sözünün şifresi de bu gelişmelerin altında yatmaktadır" dedi.



AB'Yİ KORKUTAN YARDIMLAR
Türkiye'yi bölgenin büyük ağabeyi olarak tanımlayan Dr. Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye daha önce yaşanan sel, deprem felaketleri, orman yangınları ve sayamayacağımız kadar çok alanda yardım ettiği gibi Balkanları Kovid-19 mücadelesinde de yalnız bırakmadı. Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin bölge ülkelerine tanı kiti başta olmak üzere tıbbi yardımlar sağlaması Avrupa Birliği'ni tedirgin etti. Alelacele Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a müzakere tarihi perspektifi vererek bu ülkeleri yanında tutmayı planladılar."

JOHNSON TABURCU OLDU
Koronavirüse yakalanan ve kötüleşmesi üzerine 6 Nisan'da yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı taburcu oldu.Johnson'ın doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağı belirtildi.

Sabah

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA