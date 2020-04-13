Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!
Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını can almaya devam ederken Türkiye’nin bu zor günlerde dünyaya uzattığı yardım eli takdir topluyor. İtalya ve İspanya’dan sonra koronavirüsün pençesindeki İngiltere ile Balkan ülkeleri de Türkiye’nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımları için teşekkür etti.
Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını can almaya devam ederken Türkiye zor günler geçiren ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. İtalya, İspanya gibi Avrupa ülkeleri ile Bosna- Hersek, Makedonya ve Sırbistan gibi balkan ülkelerine tıbbı malzeme desteği veren Türkiye'ye ABD'den de yardım isteği geldi.
Türkiye, son olarak İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, koronavirüsün pençesindeki ülkesine gönderilen yardım malzemeleri için teşekkür etti.
Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşan Morton, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim" diye yazdı.
Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.
BALKANLAR'DAKİ ERDOĞAN RÜZGARI
Türkiye'nin Kovid-19 salgını sürecinde Avrupa ve Balkanlara yaptığı yardımlar bölgede geniş yankı uyandırdı. Kuzey Makedonya'nın en itibarlı kurumlarından Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ISD) Başkanı Dr. Tuna Eyüp Kahveci, Türkiye'nin Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Sırbistan'a en hızlı yardıma koşan ülke pozisyonunu koruduğunu söyledi.
Almanya'nın bu bölgeye nüfuz etme gayretine dikkat çeken Kahveci, "Ancak hiçbir ülke Türkiye'nin ve özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge halkına etkisini kıramamıştır. Arnavut, Boşnak, Makedon ve Sırp halkları gerçek dostlarının Türkiye ve Başkan Erdoğan olduğunu biliyorlar, Öyle ki bu husus anketlerle de teyit edilmektedir. Ayrıca her bir lider Erdoğan'ı birer birer arayarak teşekkür etti. Sayın Erdoğan'ın 'Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak' sözünün şifresi de bu gelişmelerin altında yatmaktadır" dedi.
AB'Yİ KORKUTAN YARDIMLAR
Türkiye'yi bölgenin büyük ağabeyi olarak tanımlayan Dr. Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye daha önce yaşanan sel, deprem felaketleri, orman yangınları ve sayamayacağımız kadar çok alanda yardım ettiği gibi Balkanları Kovid-19 mücadelesinde de yalnız bırakmadı. Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'nin bölge ülkelerine tanı kiti başta olmak üzere tıbbi yardımlar sağlaması Avrupa Birliği'ni tedirgin etti. Alelacele Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a müzakere tarihi perspektifi vererek bu ülkeleri yanında tutmayı planladılar."
JOHNSON TABURCU OLDU
Koronavirüse yakalanan ve kötüleşmesi üzerine 6 Nisan'da yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu.Johnson'ın doktorların tavsiyesi doğrultusunda bir süre çalışmayacağı belirtildi.
Sabah
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