İstanbul’da kaçak üretilen 12 bin maskeye el konuldu
İstanbul'da kaçak üretilen 12 bin tıbbi maske ile 9 dikiş makinesine el konuldu. İş yeri sahibi ve 4 çalışana, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
İHBAR YAPILDI
Polis ekipleri, Şahintepe Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
EL KONULDU
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 12 bin tıbbi maske ve 9 dikiş makinesi ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.
İŞ YERİ KAPATILDI
İş yeri sahibi ve 4 çalışana, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
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