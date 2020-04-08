Tokat’ta operasyon: 50 bin adet maske ele geçirildi

Tokat polisi tarafından, sağlık koşullarda izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 bin adet koruyucu maske ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla sağlıksız koşullarda il genelinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 50 bin adet koruyucu maske ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.