08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tokat’ta operasyon: 50 bin adet maske ele geçirildi

Tokat’ta operasyon: 50 bin adet maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
ABONE OL
50 BİN ADET MASKE ELE GEÇİRİLDİ

polisi tarafından, sağlık koşullarda izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 bin adet koruyucu maske ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla sağlıksız koşullarda il genelinde izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 50 bin adet koruyucu maske ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA