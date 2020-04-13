Fransız Mourad Ghazli Türkiye'yi övdüğü için Avrupa'da hedef oldu
Türkiye'de yaşayan Fransız Mourad Ghazli, sosyal medya hesabından bir video çekerek Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Avrupa'dan daha iyi olduğunu söylemişti. Fransa'da basının hedefi olan Ghazli, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı övdüğü için tepki gördüğünü söyledi. Ailesi ile Alanya'da yaşayan Ghazli, Fransız basınının Türkiye'deki muhalefetin yalanlarına inandığını belirtti.
Antalya'da yaşayan Fransız Mourad Ghazli, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede aldığı tedbirler hakkında çektiği video dünya çapında etki yarattı. Fransız Ghazli, açıklamalarının ülkesinde büyük yankı uyandırdığını ve basın tarafından hedef haline getirildiğini söyledi.
"TÜRKİYE'DE OLMAK DAHA İYİ" DEMİŞTİ
Çektiği videoda bir marketin girişinde kullandığı el dezenfektanının ücretsiz olduğuna dikkati çeken Ghazli, Türkiye'de ücretsiz dağıtılan maskeyi satanların cezalandırıldığını belirtti.
"Burada olmak, Fransa'da ya da Belçika'da olmaktan daha iyi. Burada ücretsiz maskelerimiz var, orada hiçbir şey yok." ifadelerini kullanan Ghazli'nin sosyal medya hesabından yayımladığı video binlerce kez beğenilerek paylaşıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da sosyal medya hesabında Ghazli'nin paylaşımını aktararak, "Ülkemizi dosdoğru yorumlayan Antalya'mızda yaşayan Fransız bir vatandaşın ifadeleri... Teşekkürler Mourad Ghazli. Koronasız, sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
"ERDOĞAN'I SAVUNDUĞUM İÇİN BENİ SİLDİLER"
Türkiye'de yapılan uygulamalarla ilgili her gün paylaşımlar yaptığını aktaran Ghazli, Avrupa'da Türkiye'nin yanlış anlatıldığını ve bu nedenle kendi sosyal medya hesabından videolar paylaşarak Türkiye'nin gerçeklerini anlattığını ifade etti.
Ghazli, "Erdoğan'ı savunduğum için Fransa'da çoğu gazeteci bana küstü. Beni eleştiriyorlar ve beni sildiler" dedi.
"FRANSIZ BASINI MUHALEFETİN YALANLARINI KAYDA ALIYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Avrupa'da eleştirenlerin yanı sıra Türkiye'deki muhalefete de tepki gösteren Ghazli, "Buradaki muhalefete çok üzülüyorum, çok kızıyorum çünkü Fransız medyası sadece muhalefetin yalanlarını ve eleştirilerini kayda alıyor. Mesela Fransa'da şöyle bir yayın oldu; Türkiye'de Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyası hakkında, 'Erdoğan insanlardan zorla para topluyor' diye kampanya başlattılar gibi bir yorum yaptılar" diye konuştu.
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