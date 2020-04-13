Mersin’de gemideki muz yüklü konteynerden 34 kilo kokain çıktı

Mersin’de uluslararası boyutta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretine yönelik yapılan operasyonda bir gemide muz yüklü konteynerde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'daki bir limandan Mersin Limanı'na gelecek olan gemideki muz yüklü konteynerlerde kokain gizlendiği istihbaratı üzerine harekete geçti.

ARAMA YAPILDI

Ekipler, geminin limana gelmesinin ardından konteynerlerin soğutucu bölümünde arama yaptı.

34 KİLO KOKAİN

Aramada, boşluklar içerisinde 30 paket halinde 34 kilo 795 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.