İstanbul, Bağdat Caddesi'nde akıllara durgunluk veren görüntüler
İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı. Güneşi gören vatandaşlar caddeye akın ederken, bazılarının maske takmadığı görüldü.
Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı.
ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKTILAR
Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.
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