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İstanbul, Bağdat Caddesi'nde akıllara durgunluk veren görüntüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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İSTANBUL'DA, PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ!

'un en ünlü caddelerinden evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu taştı. Güneşi gören vatandaşlar caddeye akın ederken, bazılarının maske takmadığı görüldü.

Tüm dünyayla birlikte 'yi de etkisi altına alan virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları 'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı.

İstanbul, Bağdat Caddesi'nde akıllara durgunluk veren görüntüler İSTANBUL, BAĞDAT CADDESİ'NDE AKILLARA DURGUNLUK VEREN GÖRÜNTÜLER

ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Ünlü 'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKTILAR

Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğinin caddede arttığı görüldü.

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