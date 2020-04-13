Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Güneş yüzünü gösterdi sıcaklık artıyor | 13 Nisan 2020 hava durumu
13 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İnsan etiyle besleniyorlar! Yaklaşanı öldürdüler...
- Balkanlar ve İngiltere'den Türkiye'ye övgü!
- İstanbul'dan Sivas'a gitti karantina altına alındı
- Kaplumbağanın karnından çıkanlar şoke etti!
- Polis memurlarını yaralayan 2 kişi tutuklandı
- Türkiye'yi övdüğü için Avrupa'da hedef oldu
- Corona virüs tedbirleri devam ediyor! İşte tüm yasaklar...
- 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
- İnfaz düzenlemesiyle ilgili flaş gelişme
- Sağlıkta bir gurur abidesi! İlk etabı 20 Nisan'da hizmete girecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?