Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Güneş yüzünü gösterdi sıcaklık artıyor | 13 Nisan 2020 hava durumu

13 Nisan 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Nisan 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Az bulutlu