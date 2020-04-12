Şanlıurfa'da polis memurlarını yaralayan 2 kişi tutuklandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 il için 2 günlük sokağa çıkma yasağında kararı alındı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir bakkal sahibi yasağı uymadı. Bakkal sahibi ve yakınları adli işlem uygulamak isteyen polislere saldırdı. 6 saldırgandan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasağa uymayıp açtığı bakkala işlem yapmak isteyen ekibe saldırıp bir polis memurunu yaralayan 6 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Saha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir bakkalın açık olduğunu fark etti. İşlem yapmak için dükkana giren polis ekiplerine, iş yeri sahibi ve çağırdığı yakınları saldırdı. Bölgeye çağrılan takviye ekiplerince saldırganlar F.Ç, S.Ç, M.E.Ç, A.Ç, S.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı. Olayda yaralanan 1 polis memuru ise 112 Acil Servis ekiplerinde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç. ve S.Ç. tutuklanırken, diğer 4 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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