Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 lira idari para cezası uygulandı
Koronavirüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından Van'da 898 polis ve 185 motorize ekip görev yaparak, sürekli denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde yasağa uymayan 277 kişiye toplam 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.
Kentteki bir çok uygulama noktasında denetimler yapan polis ekipleri, il dışından gelip seyahat belgesi olmayanları da geri çevirip, geçişlerine izin vermiyor.
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