12 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 lira idari para cezası uygulandı

Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 lira idari para cezası uygulandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
ABONE OL
VAN'DA YASAĞA UYMAYANLARA 823 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 'da, yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs salgını nedeniyle 'ın da içinde bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından Van'da 898 polis ve 185 motorize ekip görev yaparak, sürekli denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde yasağa uymayan 277 kişiye toplam 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.

Kentteki bir çok uygulama noktasında denetimler yapan polis ekipleri, il dışından gelip seyahat belgesi olmayanları da geri çevirip, geçişlerine izin vermiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA