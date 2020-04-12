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CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti "Bundan sonra zırnık yok"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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CHP'Lİ BAŞKAN CANLI YAYINDA MUHTARI TEHDİT ETTİ

İşte tipi belediyecilik! İşte CHP tipi belediyecilik anlayışı! CHP’li Belediye Başkanı 'den canlı yayında muhtara hakaret etti. CHP'li Demir, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'i canlı yayında tehdit etti.

'li Belediye Başkanı , Alabalık deresinin temizlik çalışmaları sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e "sahtekar" diyerek büyük bir gafa imza attı.

Faruk Demir, "Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok" dedi. CHP'li Demir, Yeni Mahalle ile Kaptanpaşa Mahallesi arasında yer alan Alabalık Deresi'nin temizlik çalışmasını canlı yayınladı. Demir, Murat Atacan'ı överken, kendisini bazı konularda sosyal medyada eleştiren Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'i "sahtekar" olmakla itham etti ve "Bundan sonra ona zırnık yok" dedi.

CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti Bundan sonra zırnık yok |Video CHP'Lİ BAŞKAN CANLI YAYINDA MUHTARI TEHDİT ETTİ "BUNDAN SONRA ZIRNIK YOK" |VİDEO

"MUHTAR İBRAHİM ÖZER'E ZIRNIK YOK"

Faruk Demir, şunları söyledi:

"İşte görüyorsunuz Alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda.. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. O bir tane Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok.

Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Politika yapacaksan şimdi yapma, zamanı geldiğinde yaparsın. Şimdi seçim bitmiş artık herkes işine bakacak" dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, olayı yargıya taşıyıp suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.

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