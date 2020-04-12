CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti "Bundan sonra zırnık yok"
İşte CHP tipi belediyecilik! İşte CHP tipi belediyecilik anlayışı! CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den canlı yayında muhtara hakaret etti. CHP'li Demir, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'i canlı yayında tehdit etti.
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Alabalık deresinin temizlik çalışmaları sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e "sahtekar" diyerek büyük bir gafa imza attı.
Faruk Demir, "Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok" dedi. CHP'li Demir, Yeni Mahalle ile Kaptanpaşa Mahallesi arasında yer alan Alabalık Deresi'nin temizlik çalışmasını canlı yayınladı. Demir, Yeni Mahalle Muhtarı Murat Atacan'ı överken, kendisini bazı konularda sosyal medyada eleştiren Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'i "sahtekar" olmakla itham etti ve "Bundan sonra ona zırnık yok" dedi.
"MUHTAR İBRAHİM ÖZER'E ZIRNIK YOK"
Faruk Demir, şunları söyledi:
"İşte görüyorsunuz Alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda.. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. O bir tane Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok.
Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Politika yapacaksan şimdi yapma, seçim zamanı geldiğinde yaparsın. Şimdi seçim bitmiş artık herkes işine bakacak" dedi.
Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, olayı yargıya taşıyıp suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Balıkları görünce virüsü unuttular
- Salgın ne zaman zirve yapıp düşüşe geçecek?
- İzmir'de yasağa uymayanlara milyonluk ceza
- Virüs havada ne kadar kalabilir?
- Yasağa rağmen sokağa çıkanların paniği kamerada
- Kurtlar Vadisi dizisinin görülmemiş fotoğrafları
- Üçüncü intihar girişiminde öldü
- İstanbul boş kaldı, sokak hayvanlarını polisler besledi
- Adıyaman’da 2 köy karantina altına alındı
- Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Guinness Dünya Rekorlarına göre 2,7 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında olan en büyük gök taşı nerede bulundu?
- The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)
- Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?
- Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eşinin Fransızca olan kartvizitinde Madame L. Karaosmanoğlu yazarken Türkçe olanında ne yazar?
- Neil Armstrong'un eksi -150 santigrat derece soğuğa, 100 santigrat derecede sıcağa dayanıklı uzay kıyafetini hangi firma üretti?
- Tarihte el-Bahrüd-dahili, Bahrü'r Rum, Bahrül Mağrib, Bahrü'ş Şam, Bahrü'l Efrenc adlarıyla anılan deniz hangisidir?
- Kusma, baş ve boğaz corona belirtisi mi? Koronavirüs belirtileri neler? İşte gün gün corona virüsü belirtileri
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 31 ilde sokağa çıkma yasağı kaç gün, süre uzayacak mı?
- Vatandaşa 400 TL, çocuklara 100 TL bayram harçlığı var mı? Açık Kapı bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Müjdeli haber geldi! 26. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM ne zaman açıklanır?
- MSB son dakika: Terhis olan askerler ne olacak? Terhisler ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı?