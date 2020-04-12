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Son dakika: Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020 Güncelleme Tarihi: 12.04.2020
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BATMAN'DA BİR MAHALLE VE 2 APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberine göre 'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 2 apartman karantinaya alındı. Karar uyarınca kararlaştırıldı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü Ağım Mahallesi ile ilçe merkezinde Emek ve Orta mahallelerindeki 2 binada koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

KARANTİNANIN ÖNEMİNE İŞARET EDİLEN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:

"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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