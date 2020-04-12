Son dakika: Batman'da bir mahalle ve 2 apartman karantinaya alındı
Son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde bir mahalle ile 2 apartman karantinaya alındı. Karar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca kararlaştırıldı.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı İncesu köyü Ağım Mahallesi ile ilçe merkezinde Emek ve Orta mahallelerindeki 2 binada koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla karantina uygulanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
KARANTİNANIN ÖNEMİNE İŞARET EDİLEN AÇIKLAMADA, ŞU İFADELER KULLANILDI:
"İlçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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