CHP'li başkan canlı yayında muhtarı tehdit etti "Bundan sonra zırnık yok" |Video

CHP tipi belediyecilik! CHP tipi belediyecilik anlayışı! CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den canlı yayında muhtara hakaret etti! CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e canlı yayında tehdit etti "bundan sonra zırnık yok” dedi.

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Alabalık deresinin temizlik çalışmaları sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e "sahtekar" diyerek büyük bir gafa imza attı. Faruk Demir, "Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok" dedi.

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Alabalık deresinin temizlik çalışmaları sırasında Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'e "sahtekar" diyerek büyük bir gafa imza attı.

Faruk Demir, Yeni Mahalle ile Kaptanpaşa Mahallesi arasında yer alan Alabalık Deresi'nin temizlik çalışmasını canlı yayınladı. Demir, Yeni Mahalle Muhtarı Murat Atacan'ı överken, kendisini bazı konularda sosyal medyada eleştiren Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'i "sahtekar" olmakla itham etti ve "Bundan sonra ona zırnık yok" dedi.

"MUHTAR İBRAHİM ÖZER'E ZIRNIK YOK"

Faruk Demir, şunları söyledi:

"İşte görüyorsunuz Alabalık deresini temizliyoruz. Yeni Mahalle Muhtarı yanımızda.. Ardahanlılar bu çalışmalar hep bu muhtar sayesinde oluyor. Bu muhtarın kıymetini bilin. O bir tane Atatürk Mahallesi muhtarı var habire politika yapıyor. Burada canlı yayın yapıyorum kayıtlara geçsin. Ona bundan sonra zırnık yok.

Benim sahtekar adamlarla işim olmaz. Önce adam olacak. Politika yapacaksan şimdi yapma, seçim zamanı geldiğinde yaparsın. Şimdi seçim bitmiş artık herkes işine bakacak" dedi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer, olayı yargıya taşıyıp suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.