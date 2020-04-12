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İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkanlar drone ile tespit edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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TEK TEK DRONE İLE TESPİT EDİLDİLER

'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenler güvenlik güçleri tarafında tek tek drone ile tespit edilidi.

Sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

TEK TEK DRONE İLE TESPİT EDİLDİLER

Fatih Bulvarında denetim noktası oluşturan ekipler caddeden geçen araçları tek tek durdurdu. Ekipler aynı zamanda drone ile cadde ve sokakları havadan denetledi. Sokağa çıkma yasağını delerek dışarıda dolaşan kişiler ve araçlar havadan tespit edildi.

Sokakta olduğu tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

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