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Son dakika: Niğde'de bir köy daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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O İLİMİZDE BİR KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi... 'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köy, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında altına alındı.

Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Murtaza köyünde bugünden itibaren 14 gün süreyle uygulanmasına karar verildi.

Karar gereğince, köyde vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri, köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları gerekiyor.

'de tedbirleri kapsamında 1 Nisan'da Altunhisar ilçesi Ulukışla köyü, 6 Nisan'da Altunhisar ilçesi Karakapı, Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri ve 11 Nisan'da merkeze bağlı Alay beldesi karantina altına alınmıştı.

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