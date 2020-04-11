Son dakika: Datça'da korkutan deprem
Son dakika haberi.... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 17.79 kilometre derinliğinde hissedildi.
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,79 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 11, 2020
Büyüklük : 4.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 4.90 km.Lasithi (Yunanistan), 175.28 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.04.2020, 13:22:55 TSİ
Enlem : 35.3605 N
Boylam : 26.3028 E
Derinlik : 17.79 km
Detay : https://t.co/bP4GX83BZT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
2020.04.11 13:51:53 36.5822 27.8398 73.8 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.04.11 13:35:17 35.3242 26.1512 3.0 -.- 3.6 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.11 13:22:54 35.2967 26.0713 12.7 -.- 4.8 4.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.11 10:57:43 38.9702 27.9060 18.0 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 10:38:41 38.8953 39.8335 16.0 -.- 2.4 -.- OBUZBASI-MAZGIRT (TUNCELI) İlksel
2020.04.11 09:50:29 38.4857 39.2725 2.3 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.11 09:31:20 36.8575 29.1510 2.3 -.- 1.2 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.04.11 08:22:48 39.3178 40.8785 7.6 -.- 2.3 -.- KAZANLI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.04.11 08:18:17 39.3105 40.8720 9.3 -.- 2.6 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.04.11 08:01:41 39.1008 27.8445 8.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.11 07:34:11 39.0928 27.9465 6.7 -.- 1.9 -.- ASAGIDOLMA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 07:17:00 38.9970 27.8695 15.0 -.- 1.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 07:16:59 37.4607 35.9575 5.4 -.- 1.6 -.- YAZIBOYU-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.04.11 07:11:35 39.0485 27.8842 15.9 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 07:09:46 39.0407 27.8590 9.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 06:49:44 38.3577 39.0897 4.0 -.- 1.5 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.04.11 06:49:44)
2020.04.11 06:29:37 39.3400 33.1037 12.4 -.- 1.1 -.- YAYLALIOZU-BALA (ANKARA) İlksel
2020.04.11 06:25:21 37.1040 28.6778 2.9 -.- 1.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2020.04.11 06:10:40 37.3647 35.7745 17.0 -.- 1.4 -.- CUKUROREN-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.04.11 05:53:56 39.2958 41.0882 11.5 -.- 1.1 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.04.11 05:43:00 38.8600 43.5567 12.6 -.- 1.5 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2020.04.11 05:17:54 36.9210 27.7618 9.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.11 04:03:09 37.4158 29.4755 4.8 -.- 2.4 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2020.04.11 03:02:45 38.1700 36.2437 13.8 -.- 0.9 -.- YAMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2020.04.11 02:04:45 38.9998 27.8187 5.0 -.- 1.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 01:55:21 38.3745 38.7988 8.8 -.- 1.4 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.11 01:45:52 40.7420 30.6972 8.7 -.- 1.7 -.- KARGALIYENIKOY-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2020.04.11 01:40:54 38.9373 27.8475 18.0 -.- 1.8 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 01:37:15 38.9892 27.8920 12.1 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 01:33:59 38.9555 27.8837 6.6 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.11 01:13:42 35.0857 27.7777 8.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.11 00:40:50 35.8625 31.5862 5.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.11 00:32:37 38.4418 29.9958 5.2 -.- 1.2 -.- SEYHYAHSI-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.04.11 00:26:08 36.9828 28.8905 7.3 -.- 1.3 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.04.11 00:09:31 35.4187 25.9183 9.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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