11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı

Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYOR

Sarıyer Dedeman Cami'sinin genç imamı Abdulsamet Çakır, cemaatle ibadete kapanan caminin kapısını hayır için tekrar açtı. İhtiyacı olan alıyor, imkanı olan ikram ediyor. Çakır, başlattığı kampanyanın tüm Türkiye'ye yayılmasını istediğini söyledi.

Sarıyer'deki , "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" diyerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ibadete kapatılan caminin kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtı.

Yüzlerce yıllık geleneği yaşatıyor! Sarıyer'de ibadete kapatılan caminin kapıları hayır için ihtiyaç sahiplerine açıldı | Video YÜZLERCE YILLIK GELENEĞİ YAŞATIYOR! SARIYER'DE İBADETE KAPATILAN CAMİNİN KAPILARI HAYIR İÇİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AÇILDI | VİDEO

CAMİNİN RAFLARINI GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİYLE DOLDURDU
Sarıyer Müftülüğüne bağlı din grubu görevlileri, Sarıyer Kaymakamlığı ve Sarıyer Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber olarak çalışmalara devam ederken, Dedeman Camisi İmamı Abdulsamet Çakır, caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleriyle doldurdu.

İHTİYACI OLAN ALSIN, İMKANI OLAN İKRAM ETSİN
Başlattığı iyilik hareketine tüm Türkiye'den destek gelen Çakır, yüzlerce yıllık sadakataşı geleneğini bu zor günlerde tekrar canlandırmaya çalıştığını söyledi.

Camide toplanan malzemeler arasında süt, un, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra temizlik ve mutfak ürünleri de yer aldığını belirten Çakır, "İhtiyacı olan alsın, imkanı olan ikram etsin" sloganıyla başlattıkları yardımlaşma örneğinin 5 gündür sürdüğünü anlattı.

Çakır, "Raflarda bir aileye ne lazımsa hepsi mevcut. Yağdan çaya, şekere, pirince, temizlik malzemelerine ve çocukların seveceği gıdalara kadar hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getirmeye çalışıyoruz." dedi.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI
Sosyal medyada diğer cami görevlilerine örnek olur amacıyla video paylaştıktan sonra güzel tepkiler aldıklarını dile getiren Çakır, "Gıdalar bizim marifetimizle veya mahalle halkımız sayesinde buraya konuldu. İhtiyaç sahipleri de gelerek ihtiyacı olduğu kadar alıyorlar." diye konuştu.

Raflarda yetişkinlerin yanı sıra küçük çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için de mama, bisküvi, şekerleme gibi ürünler yer alıyor.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA