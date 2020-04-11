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Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar! 5 kişi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELİP POLİSE SALDIRDILAR!

'da sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp top oynamaya çıkan vatandaşlar, uyarıya gelen polis ekiplerine saldırdı. Olay yerine takviyeye giden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın dün gece ilan ettiği sokağa çıkma yasağını merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde delen bazı vatandaşlar, evden top oynamaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı. Uyarıları hiçe sayan vatandaşlar polis ekiplerine taşkınlık çıkartarak mukavemette bulundu. Saldırıya uğrayan polis ekipleri bölgeye takviye istedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTENE KADAR NEZARETTELER

Sokağa adeta ablukaya alan polis ekipleri, mukavemet uygulayarak polislere saldıran Ş.T, S.T, N.T, E.T. ve Ö.C'yi gözaltına aldı. Sorgulanmak emniyete götürülen 5 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal ve polis ekiplerine mukavemetten cezaî işlem uygulanacağı bildirildi.

Şahısların sona erene kadar nezarette kalacağı öğrenildi.

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