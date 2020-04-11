Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi
Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 8 hastanın taburcu edildiğini bildirdi.
Vali Şahin, Valilik Salonu'ndaki İl Pandemi Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, nüfus oranı itibarıyla Kovid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta sayısında kentin iyi durumda yer aldığını söyledi.
Salgının yayılmasını önlemenin kurallara uymakla mümkün olduğuna, aksi takdirde bu durumun geçici olacağına dikkati çeken Şahin, "Maalesef aradan geçen birkaç gün içerisinde bizim sonuçlarımızda ciddi bir artış oldu. 20'li rakamlarda olan vaka sayımız birkaç gün içerisinde 50'li rakamlara ulaştı. İlimizde ciddi bir artış var. Genel olarak büyük fotoğrafa baktığımızda kötü durumda olan illerden değiliz ancak artış hızımız arttı." diye konuştu.
Vali Şahin, kentteki hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Tedavi gören 8 vatandaşımız şifa buldu ve taburcu edildi. Diğer vakalarımızın da durumu iyi. Yoğun bakımda olan vakalarımız yok." ifadesini kullandı.
Daha sonra İl Pandemi Kurulu toplantısı ilgililerin katılımıyla yapıldı. AA
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