Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye ceza kesildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye 31 bin 560 lira para ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.
Kavşaklarda nöbet tutup cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye 31 bin 560 lira ceza kesti.
Devriye gezen ekipler, araçlarından anonslar yaparak insanları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. AA
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