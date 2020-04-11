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Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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SEKSEN GÜNDE DEVRİALEM ROMANININ BAŞKARAKTERİ PHİLEAS DÜNYA ÇEVRESİNDEKİ TURUNU 80 GÜNDE TAMAMLAMASI HALİNDE HANGİSİNİ KAZANACAKTIR?

Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? Kim Olmak İster 11 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Seksen Günde Devrialem romanının başkarakteri Phileas dünya çevresindeki turunu 80 günde tamamlaması halinde hangisini kazanacaktır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

Doğru cevap: 20.000 paunt para

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