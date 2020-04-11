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The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (11 Nisan)

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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THE BEATLES MÜZİK GRUBUNUN 1943 DOĞUMLU EN GENÇ ÜYESİ KİMDİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 11 NİSAN

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Olmak İster 11 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? sorusunun yanıtı burada! Peki, The Beatles müzik grubunun 1943 doğumlu en genç üyesi kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: John Lennon

B: Paul McCartney

C: George Harrison

D: Ringo Star

Cevap: George Harrison

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