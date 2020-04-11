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Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte en eski kedi Nedjem'in anlamı nedir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GÖRE MÖ 1400'LERDE MISIR'DA YAŞAYAN TARİHTE EN ESKİ KEDİ NEDJEM'İN ANLAMI NEDİR?

Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? Kim Olmak İster 11 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Guinness Dünya Rekorlarına göre MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan tarihte adı bilinen eski kedinin adı nedir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Pamuk

B: Zeytin

C: Şeker

D: Küçük

Cevap: C: Şeker

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