İngiltere'de corona virüsü yenen Ayşegül Yeşildağlar yaşadıklarını anlattı: C vitaminine doyamadım

İngiltere yaşayan Yeşildağlar Ailesi, kendilerini hasta eden koronavirüsü yendi. Yaşadıklarını anlatan Ayşegül Yeşildağlar, “5 portakalı, 2 greyfurdu arka arkaya yediğimde bile hiçbir şekilde mide rahatsızlığı hissetmedim. Vücutta inanılmaz bir şekilde C vitaminine karşı arzu vardı” dedi.

İngiltere Londra'da yaşayan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Narter (58) ile hukuk danışmanı eşi Ayşegül Yeşildağlar, kendilerini yatağa düşüren CovId-19'u yenmeyi başardı. Narter Yeşildağlar, çalıştığı klinikte virüsün ülkede yayılmasından önce önlem almaya başladıklarını, eldiven ve maske taktıklarını anlattı. Ancak buna rağmen virüsü kaptıklarını söyledi.

'HAVA AÇLIĞI YAŞADIM'

Kendisinde ilk olarak ateş görüldüğünü kaydeden Yeşildağlar, "İlginç bir ateş, birdenbire çıkıyor ve hastalığın seyrinde hiç inmiyor. Çocukluğumdan beri böyle bir ateş görmedim. Ciğerler sökülür gibi bir öksürüktü. Öksürükle beraber nefes alma sıkıntısı da yaşanıyor. Aldığınız nefesin yetmeyeceğinden endişe ediyorsunuz. Normalde benim bir akciğer problemim yok, sigara da içmiyorum. Bazı kişilerde görülen kadar değildi ama gerçekten de bir hava açlığı yaşadım. Stres baş ağrısı gibi, yani başın etrafında bir çember var ve sıkılıyor gibi bir baş ağrısıydı" dedi.

İlk 4-5 gün iştah kaybı yaşadığını, ekmek dahil hiçbir şey yemediğini söyleyen Yeşildağlar, sadece su, bazen de çay içtiğini belirtti. Hastalığının bir haftadan biraz daha uzun sürdüğünü aktaran Yeşildağlar, "10 gün gibi bir süre sonunda yemek aramaya başladım, uykularım düzeldi, ateş hiç çıkmamaya başladı. Öksürük çok azaldı" diye konuştu.

'VÜCUDUNUZUN SESİNİ DİNLEYİN'

Hastalığı atlatmasında C vitamininin etkili olduğunu düşündüğünü aktaran Ayşegül Yeşildağlar ise, şöyle konuştu: "Midemdeki rahatsızlıktan dolayı çok az meyve yerim. İyileşmeye başladığım 5 günden sonra eşimden bana portakal ve greyfurt almasını istedim. 5 portakalı, 2 greyfurtu arka arkaya yediğimde bile hiçbir şekilde mide rahatsızlığı hissetmedim. Sanki onları yedikçe iyileştiğimi hissettim. Onları yedikçe başka bir şey istemedim. Vücutta inanılmaz bir şekilde C vitaminine karşı arzu vardı. Zannedersem vücut size 'Buna ihtiyacım var' diye sinyal gönderiyor."

Hastalığı kapanlara vücutlarının sesini dinlemeleri ve morallerini iyi tutmaları tavsiyesinde bulunan Yeşildağlar, "Çok paniğe kapılmadan kişinin hayata tutunması, 'Bunu yeneceğim' demesi önemli" ifadelerini kullandı.