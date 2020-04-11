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Son dakika: TCDD'den 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında önemli karar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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TCDD'DEN 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA ÖNEMLİ KARAR

Son dakika haberleri... , 31 il için alınan 2 günlük hakkında açıklama yaptı.

Detaylar gelecek...

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