Son dakika: TCDD'den 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında önemli karar
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Koronavirüs vakaları neden çok İstanbul'da?
- İngiltere'ye yardım paketlerini götüren uçak yurda döndü
- Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı
- 2 günlük sokağa çıkma yasağı resmen başladı
- Koşarken virüs kapma riski var mı?
- Bakan Koca kritik veriyi açıkladı
- Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüsü yendi! Bakın ilk sözleri ne oldu?
- Vatandaşlar gereksiz panik yaptı! Sosyal mesafe unutuldu...
- A Haber yasağın ardından sokakları görüntüledi
- İşte daha önce hiç duymadığınız 3 koronavirüs belirtisi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Emeklilerin ikinci bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri erkene mi çekildi?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?
- e-Okul LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS ne zaman?
- Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank 6 ay ertelemeli kredi nasıl alınır? Kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama
- Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
- İŞKUR Nisan ayı iş ilanları: 21 bin 832 personel alınacak! Hangi kadrolara alım olacak? Şartlar neler?
- Son dakika: MSÜ tercihleri ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
- MEB açıklamaları: Okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'e kadar tatil mi? Okullar yazın açık olacak mı?
- Af yasası son dakika gelişmesi! Af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
- Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? 10 Nisan e-Devlet evde bakım parası sorgulama