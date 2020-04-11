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31 ildeki 2 günlük sokağa çıkma yasağı resmen başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI RESMEN BAŞLADI

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonunu kaplayacak şekilde alınan 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak resmen başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

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