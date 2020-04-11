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Hastanede pes dedirten görüntü! Maske takmamak için böyle direndi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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HASTANEDE PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ!

'nde, testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 9 Nisan'da 'nde meydana geldi. Boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Covid-19 belirtilerinden olması nedeniyle testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti. O anlar, odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hastanede pes dedirten görüntü! Maske takmamak için böyle direndi! HASTANEDE PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜ! MASKE TAKMAMAK İÇİN BÖYLE DİRENDİ!

'BEN SİZDEN KORKUYORUM, SİZ BENDEN KORKMAYIN'

Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" diyerek uyarıda bulundu.

Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.

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