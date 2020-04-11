Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 11 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Futbolcuyken Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Fatih Terim

B: Mustafa Denizli

C: Ersun Yanal

D: Şenol Güneş

CEVAP: B: Mustafa Denizli