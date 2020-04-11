Koronavirüse yakalanan Adanalı dehşet saçtı!

Adana’da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Sönmez isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Adana Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Korona virüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Sönmez, hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit edip, boynuna da cam parçası dayayıp kaçarak yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

TESLİM OLDU

Adana Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde Sönmez, burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen adam, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elinde ki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit Sönmez, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Sönmez'in boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.