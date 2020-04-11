11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüse yakalanan Adanalı dehşet saçtı!

Koronavirüse yakalanan Adanalı dehşet saçtı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
ABONE OL
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ADANALI DEHŞET SAÇTI!

’da korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, hastaneden kaçıp kırık cam parçasını boynuna dayayıp intihar etmek istedi. 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturan adam, yakalanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamit Sönmez isimli vatandaş yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 'ne başvurdu. Korona virüs testi yapılan adamın sonucu pozitif çıktı ve hastanede tedaviye alınması gerektiği bilgisi verildi. Tedaviyi kabul etmeyen Sönmez, hastanede camı kırıp eline bir cam parçası aldı. Çalışanları tehdit edip, boynuna da cam parçası dayayıp kaçarak yaklaşık 1 kilometre boyunca polisleri peşinden koşturdu.

Koronavirüse yakalanan Adanalı dehşet saçtı! KORONAVİRÜSE YAKALANAN ADANALI DEHŞET SAÇTI!

TESLİM OLDU

Şehir Hastanesi otoban çıkışının yanına geldiğinde Sönmez, burada önünü kesen polis ekiplerine rağmen cam parçasını boynunda direnmeye devam etti. Yaklaşık 10 dakika da o şekilde direnen adam, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce elinde ki cam parçası ve yerdeki dubayı gazetecilere fırlatıp polise teslim oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin kelepçe takarak sakinleştirdiği adam, ekiplerine ikna etmesinin ardından tedaviyi kabul etti. Hamit Sönmez, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Sönmez'in boynu ve elinde de cam nedeniyle kesiklerin olduğu dikkat çekti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA