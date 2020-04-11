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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı! Karius'un yerine 3 aday...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020
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BEŞİKTAŞ'TA KARİUS'UN YERİNE 3 ADAY...

'in güçlü takımlarından 'ın 'dan kiraladığı ve beklentileri karşılayamayan kaleci Karius’un yerine adayları belirledi. , ya da Fabricio’dan biri siyah beyazlı ekibin kalesine geçecek.

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya gidecek olan , öncelikle transferde kaleci için hamle yapacak. Siyah-beyazlı yönetim yeni '1 numara' listesini belirledi.

Alternatifli bir liste hazırlayan yönetimin ilk sırasında milli kaleci var. 'da Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibari ile bitiyor. Sinan'ın Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

Bir diğer alternatif ise 'in milli kalecisi . Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'a imza atması beklenen Volkan Babacan'ın transferi son anda gerçekleşmemişti. Ancak Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Volkan Babacan için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Volkan'ın bonservisini alması durumunda bu gerçekleşebilir.

Listedeki diğer isim ise Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabricio Ramirez. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngilterenin Fulham transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Fabricio, sonrasında 'ya giderek Mallorca forması giymişti. Yeniden Beşiktaş forması giymeye sıcak bakan İspanyol eldiven ile şartlar el verirse görüşme yapılacak ve duruma göre transfer girişimleri başlayacak.

HARUN TEKİN'E VETO
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a, ismi önerildi. F.Bahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki kalecinin ilk etapta gelecek sezon için kaleci arayan Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ancak 'olumsuz' cevap aldığı bildirildi. Sarı-lacivertli ekiple 1 senelik dana sözleşmesi bulunan Harun, F.Bahçe'ye gelmeden önce Beşiktaş'la uzun süre görüşmüştü.

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