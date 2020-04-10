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Son dakika: Adalet Bakanlığı cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini uzattı

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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ADALET BAKANLIĞI CEZAEVLERİNDE ALINAN TEDBİRLERİN SÜRESİNİ UZATTI

Son dakika haberleri.. , koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.

, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri, 30 Nisan'a kadar uzattı.

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller,

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri,

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler,

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı,

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması,

30 Nisan'a kadar ertelendi.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

· Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri, 30 Nisan'a kadar uzattı.

1- Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler,

2- Açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları,

3- Hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller,

4- Hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri,

5- Birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler,

6- Ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı,

7- Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması,

30 Nisan'a kadar ertelendi.

Tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek.

Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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