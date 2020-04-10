Tulum yerine poşet giymişlerdi! Corona virüs testleri pozitif çıktı...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ve ABD’deki kriz derinleşiyor. New York’ta hastaneler yeni vaka ve cesetlere yetişemiyor. Maske ve tıbbi cihaz eksikliği had safhada. İngiltere’de ise çöp torbası giyen üç hemşirenin testi pozitif çıktı.
Ölümlerin en çok yaşadığı Avrupa kıtasında başlık sağlık personelinin Kovid-19 salgınından korunması için yeterli maske ve tıbbi malzemesinin olmaması can kayıplarını artırıyor. İngiltere ve İspanya'dan gelen görüntülerde bazı personelin ekipman eksiliği nedeniyle çöp poşeti giymek zorunda kalması, Avrupa'daki sağlık sisteminin ne kadar zor durumda olduğunu ortaya koymuştu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Harrow bölgesindeki Northwick Park Hastanesi'nde çalışan 3 hemşirenin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı. 3 hemşirenin vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.
New York'ta da bir erkek hemşire, koruyucu giysisi olmadığı ve çöp torbası giydiği için hayatını kaybetmişti. New York'un zengin Manhattan semtindeki hastanede yardımcı hemşire olarak çalışan Kious Kelly ve bazı hemşireler, Mount Sinai Hastanesi'nde koruyucu ve maske kalmadığı için çöp torbası giymek zorunda kalmış ve iki hafta önce hayatını kaybetmişti.
GEÇ ÖNLEM ALINDI
ABD'nin sağlık sistemi ve başta New York olmak üzere bazı kentlerde alınan önlemlerin yetersiz ve geç olması eleştirilere neden olurken eski ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Thomas R. Freiden, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin önceden alınması halinde kentteki ölümlerin yüzde 50-80 olabileceğini söyledi. Sivil toplum örgütü Central Park Civic Association Başkanı Michael Fischer ise kent yetkililerini, evsizler konusunda yeterli önlem almamakla eleştirdi. Fischer, New York Belediyesi'nin virüse yakalanan evsizleri izole etmek için 700 otel odası kiraladığını ancak bu önlemin yeterli olmadığını ve çok geç kalındığını söyledi.
CESETLERİ KOYACAK YER BULUNMUYOR
New York'taki hastaneler yeni vakalar ve cesetlere yetişemiyor. Cesetler mobil morg ve araçlara yüklenirken, her gün yüzlerce yeni vaka araçlara hastanelere taşınıyor.
ÇÖP TORBASIYLA POZ VERMİŞLERDİ
Çöp torbalarıyla poz veren üç Londra'daki Northwick Park Hastanesi'nin üç hemşiresinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
SABAH
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