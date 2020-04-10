Tatil iadelerine erteleme geliyor! Süre belli oldu...

Salgın nedeniyle ardı ardına gelen iptaller, turizm sektöründe sıkıntıları artırdı. Tatilcilere tur operatörlerinin yapacağı iadelerde 14 gün olan süre uzatılıyor. İadeler, tatilin satın alındığı yere uçuşların başlamasından 74 gün sonra yapılacak

Havayolu firmalarına ücret iadesi için 2 ay süre tanınırken, acentelerin 14 günlük iade süresinde ise bir düzenleme yapılmadı. 25-30 milyarı bulan ödemelerini yapmakta zorlanan operatör ve acenteler yerli turistle karşı karşıya geldi. Sorunun çözümü için Hazine ve Maliye, Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre paket turlarla ilgili yapılan yeni bir düzenleme 3-4 gün içinde devreye alınacak. Buna göre havayolu firmasının uçuşunun yeniden başlamasının üzerinden 2 ay 14 gün geçtikten sonra acenteler tüketiciye iade yapacak. İadelerdeki en önemli detay ise havayolu firmasının o noktaya uçuşu başlatması olacak. Diyelim ki bir müşteri Kapadokya için tur aldı ama Nevşehir'e uçuş yapılmıyor. Uçuşlar 1 Haziran'da başlarsa tüketicinin iadesi, 74 günlük sürenin ardından 14 Ağustos'ta yapılacak. Arzu edene tatil iadesi yerine erteleme sağlanacak.

YÖNETMELİK DEĞİŞECEK

Paket turlarda iade süresi kanunen 14 iş gününü kapsıyor. Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği'nin, 'Sözleşmenin Feshi' başlıklı 16. maddesinde 'Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir" ifadeleri yer alıyor. Ancak son dönemde acentelerin yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetmelikte önümüzdeki günlerde değişiklik yapılacağı belirtiliyor.

Sabah