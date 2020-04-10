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Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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TRABZON'DA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

'da koronavirüse karşı yeni tedbirler alınıyor. Trabzon'un Hayrat ve Çarşıbaşı ilçelerindeki birer mahalle karantinaya alındı. Her 2 mahallede de karantina uygulamasının saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.

'un Hayrat ve Çarşıbaşı ilçelerindeki birer mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi ile Çarşıbaşı ilçesinin Kerem Mahallesi'nin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı belirtildi.

Her 2 mahallede de karantina uygulamasının saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.

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