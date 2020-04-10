İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’i geçti
İstanbul’'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranı, son yağmurlarla birlikte yüzde 70,31’e ulaştı. Mevcut su miktarının yüzde 92’sine sahip 5 büyük barajdaki doluluk oranı ise yüzde 72.
İstanbul'a su sağlayan kuruluş İSKİ'nin verilerine göre, son yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda, 2 nisanda yüzde 64,52'ye düşen doluluk oranı, 8 Nisan'a kadar aralıklı devam eden yağışlarla birlikte doluluk yüzde 70,31'e çıktı. İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki mevcut toplam su miktarı 610 milyon 870 bin metreküp. Bunun yüzde 92,2'si 5 büyük barajda bulunuyor. Bunlar Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece ve Sazlıdere. Bu 5 büyük barajdaki doluluk oranı ise yüzde 72'yi aşıyor.
İstanbul'a 9 Nisan'da 2 milyon 852 bin 173 metreküp su verildi. Günlük su tüketimi küçük farklılıklar gösterse de, 9 Nisan verisi baz alındığında, İstanbul'un yaklaşık 7 aylık su rezervi bulunuyor. Bundan sonra Ekim ayına kadar hiç yağmur yağmaması durumunda bir risk oluşabileceği düşünülüyor.
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