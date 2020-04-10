Bartın Valisi açıkladı: Koronavirüsten 26 kişi tedavide
Bartın Valisi Sinan Güner, koronavirüs salgınının kentteki son durumu hakkında açıklama yaptı. Vali Sinan Güner, "Maalesef Hasankadı beldemizden 2 hastamız vefat etmiştir. 4 hastamız da tedavi edilerek, taburcu edilmiştir."
Bartın Valisi Sinan Güner, kentte koronavirüs nedeniyle halen 26 kişinin tedavi atında olduğunu, 4 hastanın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirterek, 2 vatandaşın ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı yazılı açıklamada, kentteki koronavirüs vaka sayısını Sağlık Bakanlığı'nın en son 9 olarak duyurduğunu hatırlatarak, sayının Ulus ilçesindeki vakalar ile arttığını belirtti.
Vali Güner, "Bu ilçemizdeki şüpheli vakaların 5 gün arayla yapılacak testleri, akciğer tomografileri ve diğer testleri kesinleştikten sonra, güncel son sayı yine bakanlık tarafından açıklanacaktır. Şu anda pandemi hastanesinde yatan şüpheli vaka sayısı 26 kişidir. Maalesef Hasankadı beldemizden 2 hastamız vefat etmiştir. 4 hastamız da tedavi edilerek, taburcu edilmiştir.'' dedi.
Hasankadı beldesinin karantinaya alındığını, Ulus ilçesinde de araç giriş-çıkışlarına kısıtlama getirildiğini ifade eden Vali Güner, vakalardaki kaynağın ise İstanbul olduğunu kaydetti.
Vali Güner, açıklamasında şöyle dedi;
"Özellikle Hasankadı ve Ulus bölgemizin bu açıdan risk teşkil ettiği değerlendirilerek, önleyici tedbirler sürekli planlanmaktadır. Bu kapsamda Hasankadı beldemizde karantina tedbirleri devam etmekte olup, Ulus ilçemizin tamamını kapsayacak şekilde hareketlilik kısıtlayıcı tedbirler alınmıştır. Hastalığın bulaşma hızını azaltmak için alınan ve ilan edilen tedbirlere uyulmaması durumunda, karantina uygulaması ilin geneline yaygınlaştırılacaktır. Ulus ilçesinden ilimiz merkezine, merkeze bağlı belde ve köylere kara ulaşımı yasaklanmıştır."
Açıklamasında Zonguldak'a da dikkat çeken Vali Güner, "Komşumuz olan Zonguldak ili hastalığın yaygın görülmesi nedeniyle 30 büyükşehir gibi giriş ve çıkışa kapatılmıştır. Özellikle yakın belde ve köylerin Zonguldak ile ilişkilerini kesme noktasında olmaları, Zonguldak'a gidebilmek için istisna arayışında olmamaları gerekir. Mutlaka herkesin bir mazereti vardır ancak sağlığın korunması için bazı şeylerden bir süre vazgeçmek gerekecektir" dedi.
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