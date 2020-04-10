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İstanbul'da dehşet! Evinde yakaladığı adamı bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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EVİNDE YAKALADIĞI ADAMI BIÇAKLADI

'ta işten çıkarak evine gelen bir kişi evde bulunan ve yabancı olduğu iddia edilen kişiyi bıçaklayarak, ağır yaraladı. Yaralının evden çıkarak markete girdiği anlar kameralara yansıdı.

Olay, Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İşten çıkarak arkadaşı ile birlikte eve gelen bir kişi, iddiaya göre, eşini başka bir kişi ile birlikte görünce çılgına döndü. Öfkeli adam, mutfaktan aldığı bıçakla evinde yakaladığı adamı yaraladı.

İstanbul'da dehşet! Evinde yakaladığı adamı bıçakladı |Video İSTANBUL'DA DEHŞET! EVİNDE YAKALADIĞI ADAMI BIÇAKLADI |VİDEO

Yaralı adam, evden güçlükle kaçarken, hemen yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Olayın bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve 112 ambulansı gönderildi.


Ağır yaralı adam, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, evdeki kadın ile eşini ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

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