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Bakırköy'de trafik magandası terör estirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2020
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BAKIRKÖY'DE TRAFİK MAGANDASI TERÖR ESTİRDİ!

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

D-100 Karayolu Beşyol mevkinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı.

O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

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