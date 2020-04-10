Bakırköy'de trafik magandası terör estirdi!
Bakırköy D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
Bakırköy D-100 Karayolu Beşyol mevkinde, dün saat 16.00 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen otomobil seyir halinde olan diğer araçları tehlikeye attı.
O anlar trafikte bulunan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, siyah otomobilin araçlar arasında uzun süre makas atarak ilerlediği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Şoke eden coronavirüs iddiası! Atık sularda...
- Huzur veren cuma mesajları
- Tüyleri diken diken eden görüntü!
- Korkutan görüntü! ABD yaratıkları yerin altında mı saklıyor?
- Dev piton timsahı yutmaya kalkıştı!
- BİM'de bu cuma neler var?
- Corona virüsten ölenleri böyle gömdüler!
- Edirne'de iş yeri 6 kez soyulan esnaftan hırsıza çağrı
- Sosyal medyayı sallayan zeka testi! Çok az kişi bulabiliyor...
- "Türkiye’ye gelmeseydim ölebilirdim"
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin zamlı maaş ödemeleri başlıyor! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, ne zaman alacak?
- BİM 10 Nisan aktüel kataloğu: Bu cuma indirimler sürprizlerle dolu! İşte 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu
- Cuma mesajları 2020: Huzur veren en yeni resimi cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- BİM'den sürpriz cuma indirimleri! 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Türkiye'de ilçelere göre koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara corona virüs haritası!
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı kaç gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- 10 bin TL 6 ay ödemesiz kredi nasıl alınır? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası 0,49 kredi başvuru şartları
- Aşk 101 1. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 oyuncuları kimler? Aşk 101 konusu nedir?
- Son dakika: İstanbul'da maskeler ne zaman verilecek? Ücretsiz maske eczaneden mi alınacak?
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?