Paralar karantinaya alındı!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüse karşı vatandaş için evde izolasyon devam ederken, mikrobun en çok barındığı yer olan paralar da karantina altına alındı.
Merkez Bankası, Türkiye genelindeki tüm banknotlar için karantina uygulaması başlattı. Banknotlar en az 7 gün süre ile izole edilmiş alanlarda bekletiliyor. Daha önce dolaşıma sokulmamış banknotların kullanılmasına ağırlık verildi.
İZOLE ALANLARDA BEKLETME
Yenşafak'ta yer alan habere göre; Ekonomide alınan bir dizi tedbirin yanı sıra mikrobun en çok barınma ihtimalinin olduğu paralar için de önlem alınmaya başlandı. Merkez Bankası, ilk günden itibaren paralar için sıkı tedbirler almaya başladı. Tüm ödemelerde ağırlıklı olarak daha önce dolaşıma sokulmamış banknotlar kullanılıyor. Öte yandan ATM'lerde de önlemler artırıldı. Birçok ATM'de QR kodla para çekme dönemi başladı. Böylelikle vatandaş tuşlara dokunmadan ATM'lerden parasını çekebiliyor. Türkiye genelindeki tüm ATM'lerin de ortak ATM olması için çalışmalar da yapılıyor.
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