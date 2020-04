Koronavirüse milli vitamin darbesi

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de koronavirüse yakalanan hastalara yüksek dozda yerli üretim Vitamin C verilerek, iyileşme oranında büyük başarı sağlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, yaklaşık dört hafta önce kişiye özel kanser tedavilerinde kullanılan damardan verilen, yerli ve milli imkanlarla üretilen Vitamin C'yi hızlı bir operasyonla devreye soktu; devlet hastanelerinde tedavileri süren Kovid-19 hastaları üzerinde kullanmaya başladı.

Tedavileri yoğun bakımda süren hastalara damardan verilen Vitamin C'nin, hastalığın atlatılmasında büyük katkı yarattığı öğrenildi. Çin'de 350 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 50 orta ağır ve ağır durumda ki Kovid-19 hastasına yüksek doz Vitamin C uygulanması halinde hastalarda önemli bir iyileşme sağlandığı ortaya çıkmıştı.

Dünyada 17 ülkenin kullandığı yüksek doz C vitamini, ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Teknopol İstanbul'da üretiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın tedavi protokolünde yer alan uygulamanın kamu hastanelerinde 3 haftayı aşan bir süredir kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Bu kapsamda üretilen 22 bin Vitamin C'yi Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiklerini belirten, Proje Direktörü Prof. Dr. Mutlu Demiray şunları söyledi: "Kovid-19 için aktif ve bilinen hiçbir tedavi olmadığı için basit bir molekülle böylesi ciddi bir sonuç alınması çok önemli. İyileşen hastalarda Vitamin C'nin etkisinin olduğunu görebiliyoruz."





YÜKSEK DOZ VİTAMİN C GÜVENLİ MİDİR?

Yüksek doz vitamin C, aralarında ABD, Kanada, Çin, Almanya, İsviçre, Hollanda ve Güney Kore'nin de bulunduğu 17 ülkede üretilip kullanılıyor. Vitamin C, Amerikan Kanser Enstitüsü tarafından da belirtildiği gibi 1.5 gr/kg dozuna kadar güvenli bulunuyor. Bu doz 70 kilogram ağırlığında bir kişi için 105 gram anlamına geliyor.