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Hakim ve savcı adayları için dijital eğitim başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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HAKİM VE SAVCI ADAYLARI İÇİN DİJİTAL EĞİTİM BAŞLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüsle mücadele kapsamında hakim ve savcı adayları için dijital eğitim sürecine geçildiğini açıkladı. Bakan Gül yaptığı açıklamada "Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adayları için dijital eğitim sürecinin başladığını bildirdi.

Gül, Türkiye Adalet Akademisince, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylarına yönelik uzaktan eğitimle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"Eğitim engel tanımaz" denilerek tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Gül, "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı. Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." ifadelerini kullandı.

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