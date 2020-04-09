Erzurum’da 10 vakanın görüldüğü 6 mahalle karantinaya alındı
Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Vali Memiş, korona virüs önlemleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.
Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüs önlemleri kapsamında 6 mahallenin karantinaya alındığını açıkladı.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 3. kez Pandemi İl Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından 1 vakanın görüldüğü Aşkale ilçesine bağlı Gölören Mahallesi, 3 vakanın görüldüğü Karayazı İlçesine bağlı Bayraktar Mahallesi, 1 vakanın görüldüğü Horasan İlçesine bağlı Eğertaşlar Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Pasinler ilçesine bağlı Kasımpaşa Mahallesi, 2 vakanın görüldüğü Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi ve 1 vakanın görüldüğü Çat ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nin geçici süreliğine karantinaya alınması kararı alındı.
Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Memiş, pozitif vakalarla temas halinde olma ihtimali olan mahalleleri karantinaya aldıklarını ifade ederek, "Bu mahallelerde vakalar tespit ettik buralara giriş çıkışları kapattık. Onun haricinde bütün vatandaşlarımız ile irtibat halindeyiz. İhbarlar geldiğinde hemen müdahale ediyoruz. Uyarılarımıza vatandaşlarımızın uyduğunu görüyoruz çünkü kendileri de korkuyor. Bu vatandaşlarımızın pozitif vakalarla yan yana geldiğini düşünüyoruz. Herkes pozitif vaka değil sonuçta. Muhtemel çıkabilir diye düşünüyoruz. Her gün onlarca hastayı da taburcu ediyoruz" dedi.
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