Elazığ'da muhtardan sıra dışı koronavirüs önlemi! Sosyal medya bunu konuşuyor |Video
Elazığ merkeze bağlı 2 bin nüfuslu Şahinkaya köyünde muhtar Hıdır Şahin yen tip koronavirüse karşına sıra dışı önlemler aldı.Köyün 6 giriş-çıkış noktasına moloz döktüren muhtar, köylülerimizin akrabaları dahil köye gelmek isteyen misafirleri kabul etmedikleri söyledi. Muhtarın aldığı bu önlemler sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. O muhtar aldığı önlemlerin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.
2 bin nüfuslu Şahinkaya köyünün muhtarı Hıdır Şahin yeni tip korokanvirüs önlemleri kapsamün tüm giriş ve çıkış noktalarını kapattı. Muhtarın bu sıra dışı önlemi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Muhar Hıdır Şahin aldığı bu tedbirlin perde arkasını A Haber'e anlattı.
"KÖYÜMÜZE MİSAFİR KABUL ETMİYORUZ"
Şahin, "6 tane köye giren yolumuz vardı bunları kapattırdı. Valimizi bilgi verdim o da yardımcı oldu. Köye seyyar satıcı hurdacı ve yabancıların giriş-çıkışlarını yetiştirdik. Şehir merkezinde köylülerimizin akrabaları bile olsa misafir kabul etmiyoruz. Bu bizim için, çocuklarımız geleceğimiz için bu illeti bir an başımızdan def etmek için bu önelmeleri aldık" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü! Nedeni belli oldu...
- Karantinadaki tır şoförünün mektubu herkesi duygulandırdı
- Virüs çocuklara nasıl anlatılmalı?
- Metrobüste pes dedirten görüntüler!
- Zekat hesaplama nasıl yapılır?
- Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban filminin Selma'sı son haliyle şaşırttı!
- İki jaguarın inanılmaz karşılaşması! Sosyal medyayı sallayan görüntüler!
- Yol kenarlarında koronavirüs duası
- Bilim Kurulu üyelerini uyardığı sosyal izolasyon ne demek?
- ÖSYM duyurdu: Sınav sonuçları açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı verilecek mi? 400 TL yardım var mı? Açık Kapı yardım başvurusu alınacak mı? Bakanlıktan açıklama!
- Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? 2020 TDV zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat altın nisap miktarı
- Altın fiyatları uçuşa geçti! Altın alınır mı, satılır mı? 9 Nisan gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama! 2020 İŞKUR temizlik güvenlik görevlisi sonuçları
- A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de perşembe indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- Canlı Türkiye corona haritası! Türkiye il il vaka sayısı ne kadar? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- 2.3 milyon haneye 1000 TL sosyal yardım kimlere verilecek? e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Evde bakım maaş yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
- EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı
- Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri