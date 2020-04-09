Son dakika: ÖSYM: 2020-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2020-MEB-EKYS sınav sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) 2020-MEB-EKYS sınav sonuçlarını açıkladı.



Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2020-MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

