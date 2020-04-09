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Son dakika: ÖSYM: 2020-MEB-EKYS sınav sonuçları açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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ÖSYM DUYURDU: SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

, sınav sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

Son dakika: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ) sınav sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, "15 Mart 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2020-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2020-MEB-EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Nisan 2020 tarihinde saat 14.50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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