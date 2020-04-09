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Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden CHP'li Tuna Görgünoğlu tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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İMAMOĞLU'NU TEHDİT EDEN KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

'nu e-mail yoluyla tehdit eden CHP'li Tuna Görgünoğlu hakkında kararı verildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Tuna Görgünoğlu'nun "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli T.G. dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

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